ProRail: kraantje te vroeg op spoor

Het gevolg was dat de kraanwagen werd aangereden door een goederentrein van DB Cargo, omviel en op het spoor terechtkwam waar een intercity reed die daardoor ontspoorde.

Twee van de vier sporen op het traject waren dinsdagnacht buiten dienst voor werkzaamheden. Het feitenoverzicht stelt dat de aannemer om 03.23 uur aan de treindienstleider van ProRail heeft gevraagd om een korte periode het treinverkeer stil te leggen, zodat de spoorkraan, ofwel KROL, kon oversteken. Die zou daarop geantwoord hebben „dat dit over tien minuten mogelijk is”. De aannemer zegt in het feitenrelaas op antwoord te wachten van de treindienstleider.

Volgens ProRail is de kraan echter, door nog onduidelijke oorzaak, binnen dat tijdsbestek bij of op het spoor van de goederentrein terechtgekomen. „Om onduidelijke redenen komt vervolgens de KROL op of dichtbij het in dienst zijnde spoor en wordt aangereden door de goederentrein. De benodigde buitendienstregeling was nog niet gerealiseerd”, valt te lezen in het document.

Het fatale treinongeluk zorgt inmiddels voor grote onrust in de beroepsgroep. Sommigen willen even niet meer het spoor op voor werk aan de railinfra, anderen gaan met lood in de schoenen.

Geen vertrouwen

Een eigenaar van een bedrijf in de werkplekbeveiliging – hij wil niet dat de naam genoemd wordt – zegt het tussen neus en lippen door: „Er zijn machinisten die op dit moment weigeren met hun kraan het spoor op te gaan, omdat ze er geen absoluut vertrouwen in hebben dat het veilig is.” Navraag bij Het Zwarte Corps (HZC) – de vakbond voor machinisten en machinegebonden personeel – bevestigt die stelling.

„Ja, zulke berichten komen ook bij ons binnen”, zegt Chris van Veldhuizen van HZC. „Het ongeluk is hard aangekomen bij de vakgroep van machinisten. We staan er nu met zijn allen bij stil omdat een mensenleven verloren is gegaan. Tegelijkertijd horen we van veel incidenten waarbij het net goed is gegaan. Bijna-ongelukken dus.”

HZC is er voorstander van om vaker dan nu het geval is complete baanvakken dicht te gooien op het moment van werkzaamheden. „Zo’n volledige buitendienststelling gebeurt af en toe. Maar dan is het meer vanuit noodzaak, omdat ze het anders niet georganiseerd krijgen, dan vanuit redenen van veiligheid”, zegt Van Veldhuizen.

Hij vervolgt: „Opdrachtgevers proberen toch het ongemak voor reizigers zo laag mogelijk te houden. Dat is de discussie die wat ons betreft nu gevoerd moet worden. Wat is belangrijker? Het ongemak van de reizigers of mensenlevens die op het spel staan?”

Over de oorzaak van het ongeluk dinsdagochtend willen bedrijven in werkplekbeveiliging absoluut niet praten. Ze wachten de onderzoeken af die onder andere door de arbeidsinspectie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid worden uitgevoerd. „U heeft geen idee wat voor effect dit ongeluk heeft in de hele railinfrabranche”, zegt een directeur.