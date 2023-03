LIVE | Strafzaak tegen voetballer Quincy Promes van start

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

Bij het steekincident heeft het slachtoffer ernstig letsel opgelopen. De neef deed in november 2020 aangifte. Promes speelde op dat moment voor Ajax. Begin 2021 jaar verhuisde hij naar de Russische club Spartak Moskou, waar hij nog steeds voetbalt. Hij blijft in Rusland en woont zijn strafzaak niet bij, zegt zijn advocaat Robert Malewicz.

Promes werd op zondag 13 december 2020 door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij. Na twee nachten in een politiecel en een verhoor mocht hij van de officier van justitie weer naar huis.

Het OM vervolgde Promes aanvankelijk voor een poging tot doodslag, dan wel zware mishandeling. Later is de aanklacht verzwaard tot een poging tot moord, tot tevredenheid van de advocaat van het slachtoffer die daarop had aangedrongen. Voor een poging tot moord, waarbij sprake is van voorbedachte raad, gelden zwaardere straffen dan bij een poging tot doodslag. De verzwaarde aanklacht wil overigens niet zeggen dat de officier van justitie genoeg bewijzen ziet voor de poging tot moord. De officier maakt op de zitting een definitief standpunt bekend.

Drugssmokkel

Los van deze zaak wordt Promes ook in verband gebracht met drugssmokkel, waarvoor zijn telefoon zou zijn afgeluisterd. Tijdens de tapgesprekken zou hij hebben gesproken over de steekpartij. Zijn naam viel onlangs nog in een Rotterdamse strafzaak tegen drugsbaron Piet W., die hij 250.000 euro zou hebben betaald voor een geripte partij cocaïne. De advocaat van Promes noemde dat onzin.

Een civiele rechter van de rechtbank in Amsterdam bepaalde eerder dat Promes zijn neef een schadevergoeding moet betalen. Tegen die uitspraak werd hoger beroep ingesteld. Dat hoger beroep loopt nog.