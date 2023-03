OM eist 2 jaar tegen Promes: geen bewijs voor poging tot moord of doodslag

Volgens de officieren kon Promes zijn neef nooit doden door hem in de knie te steken. Dat dat meer geluk dan wijsheid was zag Promes zelf ook zo, getuige afgeluisterde gesprekken. De neef deinsde achteruit en viel toen Promes hem met een mes aanviel. Hij wilde hem eigenlijk in de nek raken, zei Promes naderhand tegen meerdere familieleden.

Het steekincident vond plaats na een feest ter ere van de verjaardag van de broer van Promes. Kennelijk lag er al lang sluimerende woede over de diefstal vier jaar eerder van een ketting ter waarde van 3000 euro van de tante van Promes aan ten grondslag. De voetballer verdenkt zijn neef daarvan.

Drugshandel

Wat Promes niet wist is dat hij werd afgeluisterd vanwege verdenkingen van drugshandel. De politie hoorde met stijgende verbazing de uitspraken. Tegen zijn vader: „Wie van haar (zijn tante – SB) pikt, maak ik af. Wie van jou pikt, maak ik af. Wie van mijn moeder pikt, maak ik af. Punt uit. Er zijn bepaalde mensen voor wie ik doodmaak.” Hij wachtte wel netjes tot het feest was afgelopen, voegde hij eraan toe.

Ook zei hij tegen zijn vader dat hij niet op het been van zijn neef mikte, maar op diens hals. Hij verweet zijn vader min of meer dat hij ertussen sprong. „Hij heeft geluk gehad dat hij ’m niet in zijn nek heeft gekregen, omdat hij in het gras is gaan liggen.” Tegen anderen zei Promes dat zijn neef zijn verdiende loon kreeg. „Wie mijn tante besteelt, die maak ik dood.”

Het mes doorkliefde een pees. De neef ondervindt tot op de dag van vandaag de lichamelijke gevolgen daarvan. Rennen, een simpele veter strikken of zijn werk als vloerenlegger doen lukken niet meer.

Geldwolf

Tot overmaat van ramp wordt hij via social media afgeschilderd als een dief en een geldwolf. „Ik snap oprecht niet dat ik nu word gezien als de dader voor iets wat jij hebt gedaan”, aldus de neef, die er geslagen bij zat. Hij lijdt aan een post-traumatisch stresssyndroom, zegt zijn advocaat Yehudi Moszkowicz, die in een civiele procedure een miljoen euro schadevergoeding claimt.

De neef deed maandenlang geen aangifte om de voetbalcarrière van Promes niet te schaden, zei hij. „We zouden er samen wel uitkomen. Dit kon toch nooit jouw bedoeling zijn geweest?” In plaats van excuses aan te bieden, probeerde Promes hem via via te bewegen vooral geen aangifte te doen in ruil voor een schamel bedrag, zei de officier. Ook meldde zich iemand anders die beweerde de steker te zijn. De officier: „Vermoedelijk om Promes uit de wind te houden.”

Ondanks alle afgeluisterde uitspraken van Promes zag het OM geen bewijs voor een poging tot moord en evenmin voor een poging doodslag: het in een opwelling proberen iemand te doden.

Advocaat Robert Malewicz vroeg om vrijspraak. De voetballer ontkent te hebben gestoken, en de getuigen spreken elkaar tegen, aldus de advocaat. De belastende getapte gesprekken moeten wat de verdediging betreft worden uitgesloten van het bewijs, omdat die onrechtmatig verkregen zijn. Wat de inhoud betreft: „Dat is grootspraak en stoerdoenerij onder invloed van alcohol”, vindt Malewicz.

Uitspraak 17 maart.