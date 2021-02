Unieke koudegolf lijkt zekerheid: eind van de week -20!

Binnenland

LIVE | Maandag vanaf 00.00 uur tot 12.00 uur code oranje, ’ga niet de weg op’

Volgens Weer.nl is er zondag officieel sprake van een sneeuwstorm in ons land. De laatste keer dat dat gebeurde was in januari 2010. Op de Houtribdijk, tussen Enkhuizen en Lelystad, is zaterdag tussen 23.00 uur en middernacht een uur lang gemiddeld windkracht 8 gemeten in combinatie met sneeuwval.