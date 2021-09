13-jarige Ilse vermist uit Spanga (Friesland)

Mogelijk is zij in de richting van het NS-station van Wolvega gegaan en vanuit daar richting Alphen aan den Rijn of Rotterdam vertrokken.

Signalement

Ilse heeft een licht getinte huidskleur, ze is van Indonesische afkomst. Ze heeft lang zwart haar, bruine ogen, een rondvormend gezicht en een normaal postuur. Ze is rond de 160/165 cm lang. Ze droeg een blauwe spijkerbroek, zwart shirt, en had een zwarte Nike-tas met een roze Nike-logo bij zich.