Premium Het beste van De Telegraaf

Feyenoord-supporters in Rome: ’Worden als apen in een kooi gehouden’

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

In de straat van de Ierse pub hebben Feyenoordfans zich verzameld. Ⓒ De Telegraaf

ROME - Enkele tientallen Feyenoord-supporters die naar Rome zijn gekomen om de uitwedstrijd van hun club te zien tegen AS Roma kijken vanavond naar de wedstrijd via schermen die zijn geplaatst in de Ierse pub Shamrock, zo’n vijf minuten lopen van het Colosseum.