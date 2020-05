Man gebruikt mondkapje om navelstreng baby af te binden

In de vroege ochtend van 9 mei kreeg zijn vrouw Sarah weeën en vertrokken de twee naar het ziekenhuis. Daar aangekomen, bleek dat de deuren van het gedeelte waar ze moesten zijn op slot zaten.

Inmiddels waren Sarah’s vliezen ook gebroken. „We waren op straat en ze kon zich niet meer bewegen. (...) Ik ben geen dokter. Ik had geen nummer bij me van iemand in het gebouw die me kon helpen. Ze had veel pijn”, zo vertelt David aan de Louisville Courier-Journal.

David belt het alarmnummer en krijgt via de telefoon hulp. „Mijn vrouw riep opeens: ’Hij komt eraan, hij komt eraan. Toen zag ik opeens een derde van het hoofd van mijn zoon.” Opeens ging het snel en voordat hij het goed en wel door had, was zijn zoontje geboren. David veegde het gezicht en de mond van de baby schoon en wikkelde hem in zijn leren jas.

Om de navelstreng af te binden, moest hij even creatief zijn. „We hadden allebei laarzen aan, dus we hadden geen veters. Maar mijn oma had mondkapjes gebreid voor de hele familie. Ik vond er een en rolde het ding op tot een wrap.”

Met zowel Sarah als de kleine Navi Bond is alles goed. „We dachten dat we alles goed gepland hadden, maar er bleken een paar kleine gaatjes in de planning te zitten. Maar iedereen is gelukkig en iedereen is gezond.”