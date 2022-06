Activisten bereiden zich voor op grote klimaatmars in Rotterdam

Dat de klimaatmars slechts enkele dagen voor het boerenprotest wordt gehouden, is toeval. De acties zijn in zekere zin elkaars tegenovergestelde: waar de boeren vinden dat de overheid doorschiet in „onrealistische” plannen om de natuur te beschermen, zeggen de milieuactivisten juist urgentie te missen bij het kabinet om klimaatverandering tegen te gaan. Ze hekelen bijvoorbeeld het feit dat nog altijd kolencentrales open zijn in Nederland.

’Stop fossiel, stop oorlog’

De organisatoren van de mars leggen een verband tussen de opwarming van de aarde en de oorlog in Oekraïne. „Fossiele brandstoffen zijn de aanjager van de klimaatcrisis, maar ook van oorlog, conflict en vervuiling. Door een kapot systeem lijken we als samenleving vast te zitten aan fossiele brandstoffen. En zo betalen we mee aan de gruwelijke oorlog van Poetin”, verwoordde Faiza Oulahsen van Greenpeace het.

„Stop fossiel, stop oorlog”, vatten de activisten hun boodschap samen op een spandoek dat ze alvast hebben opgehangen aan het monumentale Poortgebouw in Rotterdam-Zuid. Betogers zijn intussen ook doende met het maken van protestbordjes en het werven van vrijwilligers om bijvoorbeeld podia op- en af te bouwen. De organisaties ActionAid en Women’s March NL gaan dat bijvoorbeeld op maandagavond doen in de Amsterdamse Tolhuistuin. „Geen mars zonder goede protestbordjes”, vindt de organisatie.

De klimaatmars begint zondagmiddag op de Binnenrotte, in het centrum van de Maasstad. Bij de zogeheten Klimaatcrisis Coalitie die het protest organiseert zijn verder onder meer Oxfam Novib, vakbond FNV, Extinction Rebellion, Milieudefensie en Fridays for Future aangesloten.

