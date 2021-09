Premium Het beste van De Telegraaf

Nachtmerrie voor elke ouder: peuter (2) ontsnapt uit opvang in Sittard

Door Geertjan Claessens Kopieer naar clipboard

Sittard - Een tweejarige peuter is dinsdagmiddag uit de opvang in Sittard ontsnapt. Een nachtmerrie voor de ouders en begeleiders. „Dit heb ik in twintig jaar nog niet meegemaakt.”