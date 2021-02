Grote corona-uitbraak verpleeghuis Amersfoort: 22 bewoners overleden

Binnenland

Schilderij prins Bernhard voor 23.575 euro verkocht

Een schilderij van prins Bernhard sr. is maandagavond voor 23.575 euro verkocht, inclusief veilingkosten. Twintig jaar geleden bracht het zo’n 45.000 euro op, tijdens het Quality of Life Gala in Noordwijk in 2001, waar onder de dinergasten bijzondere kavels werden geveild voor goede doel. De echtgen...