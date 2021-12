Experts na persconferentie: ’Eindelijk wordt er flink doorgepakt met boosters’

Columns & Opinie

’Red ons uit het doorgeschoten meningencircus!’

Journalist Larissa Pans (45) pleit ervoor dat de borrelpraat in talkshows weer teruggaat naar het café en er in talkshows weer echte experts over hun expertise praten. Want in deze doorgeschoten democratie telt nu elke mening van elke studiogast even zwaar op elk onderwerp.