Man steekt met mes in op mensen in Amsterdam

De slachtoffers zijn volgens de politie afzonderlijk op of in de directe omgeving van de Ferdinand Bolstraat gestoken. Hoe de andere vier slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekend.

De hulpdiensten zijn in groten getale aanwezig. Ook de politiehelikopter zou bij het incident zijn ingezet. Ook zijn er zijn leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) ter plaatse.

Vervoersbedrijf GVB meldt dat trams en de metro in de buurt worden omgeleid of niet in De Pijp stoppen.