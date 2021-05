Man steekt met mes in op vijf mensen in Amsterdam

De slachtoffers zijn volgens de politie „afzonderlijk op of in de directe omgeving van de Ferdinand Bolstraat gestoken.” De verdachte, een 29-jarige man, is opgepakt.

Of er daarmee geen sprake meer is van een dreigende situatie, kon een politiewoordvoerster niet zeggen.

Volgens haar wordt in de omgeving momenteel verder onderzoek gedaan naar wat er is gebeurd. Ook over het mogelijke motief van de dader is vooralsnog niets bekend. De politie gaat op dit moment niet uit van terreur, zegt een woordvoerder.

De hulpdiensten zijn in groten getale aanwezig. En de omgeving is ruim afgezet. Ook de politiehelikopter zou bij het incident zijn ingezet. Er er zijn leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) ter plaatse.

Vervoersbedrijf GVB meldt dat trams en de metro in de buurt worden omgeleid of niet in De Pijp stoppen.