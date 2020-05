LIVE | Frankrijk: ’slechts’ 104 nieuwe coronadoden

De Franse gezondheidsautoriteit DGS heeft vrijdag 104 nieuwe coronadoden gemeld, een toename van slechts 0,4 procent. Maar met een totaal van 27.529 sterfgevallen door het virus is Frankrijk vierde op de wereldranglijst met de meeste slachtoffers die door Covid-19 zijn bezweken, net vóór Spanje.

De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Italië zijn de 30.000 doden ruim gepasseerd. Deze landen hebben evenals Rusland ook aanzienlijk meer geregistreerde besmettingsgevallen. Frankrijk telt er nu bijna 180.000, inclusief de overledenen. Het aantal ziekenhuispatiënten op de intensive care nam verder af tot 2203.

Kinderen ziek

De Franse ’RIVM’ ging vrijdag ook in op het overlijden van een 9-jarig kind in Marseille. Sinds 1 maart zijn er 144 jeugdigen opgenomen met atypische ontstekingsverschijnselen die mogelijk door Covid-19 zijn veroorzaakt. Ook in andere landen zijn deze gevallen bekend, die sterk lijken op de ziekte van Kawasaki. De kinderen hebben onder meer langdurig hoge koorts, rode ogen, huiduitslag en opgezette lymfeklieren.

In Denemarken gaat het ook stukken beter. Voor het eerst sinds 13 maart zijn daar in een etmaal geen mensen bezweken aan corona. In het land met ongeveer 5,5 miljoen inwoners zijn tot dusver ’slechts’ 537 coronapatiënten overleden. Het aantal Denen dat met het coronavirus is besmet, steeg de afgelopen 24 uur met 78 tot 10.791 gevallen.

De laatste tijd nam de corona-epidemie al in hevigheid af in Denemarken. De regering versoepelde medio vorige maand veel maatregelen die verspreiding van het virus moesten voorkomen.

Het aantal Nederlandse coronapatiënten en -doden. Ⓒ Illustratie De Telegraaf

