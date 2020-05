LIVE | Italië richting de 32.000 coronadoden

In Italië zijn 242 nieuwe coronadoden geteld, waarmee het totaal aantal sterfgevallen op 31.610 is gekomen. Daarmee is het na de Verenigde Staten en Groot-Brittannië het zwaarst getroffen land ter wereld.

Het aantal nieuwe besmettingen steeg tot 223.885, en daarmee volgt Italië op de Verenigde Staten, Spanje, Groot-Brittannië en Rusland. Op dit moment is van 72.070 Italiaanse inwoners bekend dat ze ziek zijn. Ruim 800 liggen er op de intensivecareafdelingen van ziekenhuizen.

In Denemarken gaat het stukken beter. Voor het eerst sinds 13 maart zijn daar in een etmaal geen mensen bezweken aan corona. In het land met ongeveer 5,5 miljoen inwoners zijn tot dusver ’slechts’ 537 coronapatiënten overleden. Het aantal Denen dat met het coronavirus is besmet, steeg de afgelopen 24 uur met 78 tot 10.791 gevallen.

De laatste tijd nam de corona-epidemie al in hevigheid af in Denemarken. De regering versoepelde medio vorige maand veel maatregelen die verspreiding van het virus moesten voorkomen.

