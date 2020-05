LIVE | Versoepelen coronamaatregelen voor Brabant te vroeg

Bestuurder Bart Berden van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg denkt dat het te vroeg is om de coronamaatregelen te versoepelen, met name in Brabant. Vanuit de zorg zou het beter zijn nog even vol te houden, om het zorgpersoneel de tijd te gunnen om op adem te komen, zegt Berden in een gesprek met de Volkskrant.

Tweede golf

„Als er een tweede golf aankomt tussen nu en drie of vier maanden, kunnen we die minder goed opvangen dan de eerste golf. Want twee maanden geleden was alles nieuw. Het was alle hens aan dek, alle verloven werden ingetrokken en het zorgpersoneel werkte zich een slag in de rondte. Dat kunnen ze niet op korte termijn nogmaals doen, daarvoor hebben ze gewoon de energie niet meer. Onze mensen zijn ook toe aan vakantie. Als die golf in het najaar komt, is die beter te managen”, aldus Berden.

Brabant ’kanariepietje van Nederland’

Hij wijst erop dat in Brabant, „het kanariepietje van Nederland”, nog steeds 40 tot 45 procent van de ic-bedden wordt ingenomen door coronapatiënten. „De instroom van nieuwe coronapatiënten blijft ook hoog. Die neemt in onze provincie veel minder snel af dan gehoopt en ook minder snel dan elders in Nederland.”

Door de coronacrisis is ook de zorg voor andere patiënten, met bijvoorbeeld kanker of hartaandoeningen, in het gedrang gekomen en moeten deze mensen langer wachten dan verantwoord is: „Ik vind het moeilijk om te zeggen, maar er overlijden mensen op de wachtlijst”, zegt Berden.

