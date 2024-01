Gevluchte Belgische veroordeelde zedendelinquent opgepakt in Zwolle

Zwolle - Een 59-jarige Belgische man die ontsnapt was uit het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent, is afgelopen zondag opgepakt in Zwolle. De man werd aangehouden door FASTNL, het Fugitive Active Search Team van de Nederlandse politie, in samenwerking met Belgische collega’s.

© ANP / dpa Picture-Alliance