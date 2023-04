Geruzie in coalitie om klimaatmaatregelen

Op tafel lag onder andere een plan om de aanschafbelasting op auto’s fors te verhogen, meldt de NOS. Maar dat plan ligt nu al zo goed als in de prullenbak, menen meerdere bronnen. De aanschafbelasting (bpm) is in Nederland immers als fors, zeker in vergelijking met omringende landen.

Een ander plan om extra biobrandstof bij te mengen in benzine en diesel ligt minder gevoelig, maar kan evenmin op weinig enthousiasme rekenen. Het jaagt automobilisten namelijk op extra kosten omdat biobrandstoffen duurder zijn. Betrokkenen zien meer heil in het terugbrengen van CO2-uitstoot in de industrie in plaats van in het wagenpark.

Bedrijfsleven

Volgens de bronnen zijn andere plannen kansrijker. Zo ligt er een voorstel op tafel om de CO2-reductie in de industrie op te schroeven van 1,5 megaton naar minstens 2 megaton, mogelijk zelfs 3,5 megaton. Die reductie moet behaald worden via maatwerkafspraken met grote bedrijven. Minister Adriaansens (Economische Zaken) sloot laatst al zo’n maatwerkdeal met Shell. Meerdere coalitiepartijen zijn hiervoor te porren, melden zij aan De Telegraaf.

Ook minder gevoelig ligt een voorstel om subsidies op fossiele brandstoffen af te bouwen, zoals de subsidie op kolen.

Het is de bedoeling dat het kabinet uiterlijk volgende week woensdag tot een akkoord komt.