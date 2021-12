’Transgender gediscrimineerd bij sportschool omdat ze vrouwenkleedkamer niet in mag’

De sportschool wil niet dat andere vrouwen en jonge meisjes onverwacht geconfronteerd worden ’met het mannelijke geslachtsdeel’. Een medewerker sprak de transvrouw, die nog geen geslachtsveranderende operatie heeft ondergaan, daarom aan met een doorverwijzing naar de herenruimtes. De vrouw voelde zich gediscrimineerd en stapte naar het College voor de Rechten van de Mens. Het niet-juridische bindende instituut in Utrecht geeft de transgender gelijk.

„Haar genderidentiteit is tegengesteld aan haar geboortegeslacht, waardoor zij zich niet als man maar als vrouw identificeert. Daarom zou zij, net als andere vrouwen, gebruik mogen maken van de vrouwenkleedkamer”, meldt het College maandag in een persbericht.

Volgens de sportschool zou ze wel gebruik mogen maken van de dameskleedkamers zodra ze een geslachtsveranderende operatie heeft ondergaan. Ook dragen ze alternatieven aan: thuis of in het damestoilet omkleden, of desgewenst in het personeelshok. Maar de transvrouw gaat daarmee niet akkoord en stelt voor om een genderneutrale kleedruimte beschikbaar te stellen. Dat gaat de sportschool financieel en bouwkundig te ver.

Transgenderwet

Het College stelt dat met de wijziging van de Transgenderwet in 2014 de genderidentiteit, hoe je je voelt over je eigen lichaam, juridisch van groter belang is dan het biologische geslacht. „De Transgenderwet maakt het mogelijk om het geslacht in de geboorteakte te wijzigen, als deze niet aansluit bij de genderidentiteit. Een geslachtsveranderende operatie is niet (meer) nodig om in het andere geslacht erkend te worden. Je mag dus geen onderscheid maken tussen cisvrouwen (een vrouw die geboren is met de geslachtskenmerken van een vrouw en die zich ook vrouwelijk voelt) en transvrouwen, of de een meer rechten toe kennen dan de ander. Zij maken beide deel uit van dezelfde categorie: vrouw.”

Sinds de wetswijziging in 2014 is het aantal mensen dat zich identificeert met het andere geslacht fors toegenomen.

Het College voor de Rechten van de Mens geldt als onafhankelijk toezichthouder en meldpunt voor racisme en discriminatie. Uitspraken van het instituut zijn min of meer raadgevend van aard en niet wettelijk verplicht om uit te voeren.