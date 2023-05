Vlindersoort vernoemd naar grote vijand uit Lord of the Rings

Het diertje heeft oranje vleugels met daarop meerdere zwart met witte stippen. Dat deed de wetenschappers denken aan het ’Oog van Sauron’. De naam is bedacht door dr. Blanca Heurtas, die verbonden is aan het Natural History Museum in Londen. Met haar actie hoopt ze meer aandacht op te wekken voor vlinders, want volgens Heurtas gaaat het niet goed met de vlinderpopulatie op aarde.

In het verleden werden er ook al soorten vernoemd naar karakters uit de werken van Tolkien. Ook een sterrenstelsel is vernoemd naar Sauron, zo schrijft The Guardian.