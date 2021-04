LIVE | België vraagt Duitse ic’s weer om coronapatiënten op te nemen

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

14.00 - Rusland voert tiendaagse ’werkvrije periode’ in vanwege corona

Rusland voert van 1 tot en met 10 mei een ’werkvrije periode’ in om een verdere toename van het aantal coronabesmettingen te voorkomen. President Vladimir Poetin maakte op televisie bekend akkoord te gaan een voorstel hiervoor van de Russische gezondheidsdienst.

„Als u denkt dat het nodig is, laten we het dan doen”, zei Poetin over het plan van Anna Popova, het hoofd van toezichthouder Rospotrebnadzor. De president zette zijn handtekening onder een decreet waardoor de bevolking extra vrije dagen krijgt tussen twee feestdagen. Ze hoeven nu aaneensluitend ruim een week niet op hun werk te verschijnen.

Op 1 mei wordt in Rusland de Dag van de Arbeid gevierd en op 9 mei de overwinning van de Sovjet-Unie in de Tweede Wereldoorlog. Volgens Popova zullen mensen nu minder worden blootgesteld aan het coronavirus doordat ze bijvoorbeeld minder met het openbaar vervoer reizen.

Eerder op de dag meldde persbureau TASS dat er 8840 nieuwe coronabesmettingen waren geregistreerd. Een derde daarvan was afkomstig uit Moskou en omgeving. Rusland heeft sinds het begin van de uitbraak 4,7 miljoen gevallen gemeld. De gezondheidsautoriteiten hebben iets meer dan 107.000 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd, maar volgens het Russische statistiekbureau zijn het er in werkelijkheid circa 224.000.

13.55 - Momenteel ruwweg 100.000 operaties uitgesteld door corona

De druk op ziekenhuizen door corona heeft geleid tot een stuwmeer van uitgestelde operaties, waardoor op dit moment ”100.000 operaties nog moeten worden ingehaald.” Die „ruwe schatting” sprak Robin Peeters, voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging, vrijdag uit in het radioprogramma 1op1 van KRO-NCRV.

Volgens hem zijn er nog nooit zoveel operaties uitgesteld als in deze periode van de coronacrisis. „De situatie is zorgelijk”, aldus Peeters.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zei donderdag dat de reguliere zorg in ziekenhuizen steeds meer wordt afgeschaald. Operaties die binnen zes weken moeten gebeuren, worden in veel ziekenhuizen uitgesteld. De zorgcapaciteit is nodig om coronapatiënten te kunnen behandelen.

Het openen van de terrassen komende week noemt Peeters „een heel spannend moment voor de ziekenhuizen.” Hij vreest voor het gevoel dat mogelijk zal overheersen van „we zijn er al” en dat mensen zich niet meer aan de maatregelen houden.

13.45 - Duitsland gaat gebruik Janssen-vaccin nog niet beperken

Duitsland ziet nog geen reden om het gebruik van het Janssen-vaccin te beperken. Het hoofd van gezondheidsdienst Paul-Ehrlich-Institut noemde het middel vrijdag veilig en effectief. Er zijn volgens Klaus Cichutek veel minder meldingen over mogelijke ernstige bijwerkingen bekend dan bij het coronavaccin van AstraZeneca.

Duitsland besloot eerder wel het gebruik van het AstraZeneca-vaccin te beperken. Alleen 60-plussers krijgen dat middel. Dat heeft te maken met zorgen over mogelijke bijwerkingen. Ingeënte mensen hadden last gekregen van een zeer zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zegt dat ook bij het vaccin van het Leidse Janssen sprake kan zijn van dergelijke bloedproblemen. Dat komt echter zelden voor en de voordelen van het vaccin wegen op tegen de risico’s, oordeelde de toezichthouder deze week. EU-lidstaten moeten echter zelf besluiten of ze verder willen met het middel.

Experts van het vaccinatiecomité STIKO hebben donderdag gesproken over het vaccin van Janssen. Dat leidde niet tot nieuwe beperkingen, zei gezondheidsfunctionaris Cichutek volgens Duitse media. STIKO komt volgende week weer bijeen en dan wordt gekeken naar de laatste gegevens over het coronavaccin.

Minister van Volksgezondheid Jens Spahn sprak eerder op de dag de verwachting uit dat begin mei ongeveer een kwart van de volwassen Duitsers zeker een dosis van een coronavaccin heeft gehad. Op dit moment zijn ongeveer 18,5 miljoen mensen gevaccineerd. Dat komt neer op ongeveer 22 procent van de bevolking.

13.25 - België vraagt Duitse ic’s weer om coronapatiënten op te nemen

België heeft opnieuw aan Duitsland gevraagd ernstig zieke coronapatiënten over te nemen. Op de intensivecareafdelingen van de Belgische ziekenhuizen is nauwelijks plaats meer.

Het aantal besmettingen in België stijgt weliswaar al een poos niet, maar het blijft wel hoog. De ziekenhuizen liggen al sinds oktober te vol, en door de aanhoudende overbelasting van de zorg valt personeel uit. Daardoor kunnen ze nog minder patiënten opnemen.

De situatie is precair, zegt verantwoordelijk topambtenaar Marcel Van der Auwera. Toestanden als in Italië vorig jaar tijdens de eerste golf van de epidemie, toen artsen moesten kiezen tussen patiënten, zijn volgens hem „niet veraf.”

Van de 2000 ic-bedden zijn er nu nog een tachtigtal over, aldus Van der Auwera. In meerdere ziekenhuizen is geen plaats meer. Als een brand of ongeval veel slachtoffers maakt, zijn voor hen mogelijk geen bedden over. Dat ging maandag al bijna mis na een grote brand in het Brusselse stadsdeel Anderlecht. „Het was lastig. We hebben gepuzzeld.”

Duitsland heeft toegezegd zo nodig inderdaad patiënten op te nemen, zegt Van der Auwera.

12.52 - St Jansdal Harderwijk schrapt planbare operaties komende 2 weken

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk (Gelderland) heeft besloten om alle planbare operaties voor de komende twee weken af te zeggen. Die ingreep is nodig om de zorg voor coronapatiënten en acute zorg te kunnen blijven leveren, aldus het ziekenhuis vrijdag.

„Door het afschalen van de operatiecapaciteit komen handen vrij die heel hard nodig zijn voor de ic-zorg”, stelt St Jansdal in een verklaring. Op de intensive care van het ziekenhuis neemt de druk toe. „De huidige situatie begint op de situatie van het voorjaar van 2020 te lijken”, zegt een ic-verpleegkundige van het ziekenhuis.

12.31 - De Jonge: eventueel restant AstraZeneca naar 65- en 66-jarigen

Huisartsen die onbedoeld op een dag AstraZeneca-prikken overhouden, omdat er te weinig mensen van 60 tot en met 64 jaar zijn komen opdagen, moeten die toedienen aan mensen van 65 en 66 jaar. Artsen kunnen onder bepaalde voorwaarden de prik ook geven aan 60-minners, maar alleen in individuele gevallen. Bovendien kunnen ze aansprakelijk worden gesteld als er dan iets mis zou gaan, omdat deze doelgroep niet binnen de richtlijnen valt, zegt zorgminister Hugo de Jonge vrijdag.

Hij reageerde op een Twitterbericht van een huisarts die zestig vaccins de prullenbak in gooide, omdat er te weinig mensen van 60 tot 64 jaar langskwamen. Deze doelgroep is nu aan de beurt. De Jonge noemt dat „doodzonde” en wijst erop dat „we voorzichtig om moeten gaan met AstraZeneca”, omdat de leveringen van deze leverancier elke week verschillen en tegenvallen. Volgens de demissionair bewindsman zijn er bovenarmen genoeg om te prikken van mensen boven de 60 jaar.

Demissionair Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA). Ⓒ ANP

Vanwege zeer zeldzame maar ernstige bijwerkingen is de richtlijn nu zo gemaakt dat alleen mensen boven de 60 jaar worden geprikt met AstraZeneca. Voor hen is het veilig, aldus De Jonge. Ook 60-minners met bepaalde medische aandoeningen zijn nu aan de beurt. Zij zouden aanvankelijk ook AstraZeneca krijgen, maar hebben of krijgen een alternatief vaccin aangeboden.

Huisartsen kunnen in bijzondere gevallen afwijken van de richtlijn, zegt De Jonge. Zij moeten dan bijvoorbeeld de risico’s doorspreken met de betrokkene en bovendien mag er geen alternatief beschikbaar zijn. Dat laatste is volgens hem nu niet aan de orde, want het alternatief voor 60-minners met een medische indicatie is er. Juridisch gezien is de Staat eigenaar van het vaccin en ook daarom is het nodig dat huisartsen zich houden aan de vastgestelde richtlijn. Dat maakt het risico voor de huisartsen minder groot. Overigens is een arts altijd aansprakelijk voor een medische handeling, aldus de minister.

11.45 - Minder coronatestbewijzen en -uitslagen door storing

Door een storing geeft de CoronaCheck-app momenteel niet aan iedereen de testbewijzen die toegang verlenen tot de uitjes van de proef Testen voor Toegang. Ook wachten sommige mensen al sinds donderdag op een sneltestuitslag, die normaal binnen het half uur bekend is. Dat meldt Testen voor Toegang aan het ANP. Hoe lang de storing nog duurt, en hoeveel mensen erdoor zijn getroffen, is niet bekend.

De CoronaCheck-app, waarin een negatieve sneltestuitslag wordt omgezet in een QR-code die toegang verleent tot proefuitjes, heeft moeite met speciale tekens, zoals spaties of streepjes, in namen. Daardoor kan het nu zo zijn dat iemand met de naam Jan-Willem zijn testuitslag niet krijgt omgezet in een testbewijs. Ook wacht een groep mensen al langere tijd dan normaal op zijn testuitslag, is te lezen op Twitter. De oorzaak daarvan is nog niet bekend.

Mensen die problemen ervaren met de CoronaCheck-app mogen bij de ingang van de evenementenlocatie de mail met de testuitslag tonen, in plaats van de QR-code. Wie wacht op een sneltestuitslag moet contact opnemen met de helpdesk van sneltestaanbieder Lead Healthcare, adviseert Testen voor Toegang.

Vanavond zijn bijna 15.000 bezoekers welkom bij onder meer verschillende poppodia en het eredivisieduel tussen Willem II en RKC Waalwijk. Testen voor Toegang verzekert dat de toegang voor de mensen die hinder ondervinden, niet in het geding hoeft te komen.

10.41 - Ziekenhuizen India slaan alarm over zuurstoftekort

Steeds meer Indiase ziekenhuizen slaan alarm over tekorten aan medische zuurstof. Die is nodig om ernstig zieke coronapatiënten te behandelen. Sommige staten hebben uit voorzorg gewapende bewakers ingezet om zuurstofvoorraden te beveiligen.

Het aantal coronapatiënten in India stijgt de afgelopen weken explosief. Het land maakte vrijdag melding van ruim 332.000 nieuwe besmettingen, de hoogste dagelijkse stijging die wereldwijd ooit is vastgelegd. Ziekenhuizen klagen over tekorten aan bedden, zuurstof en geneesmiddelen en zien zich soms genoodzaakt om patiënten te weigeren.

Het Sir Ganga Ram-ziekenhuis in Delhi vroeg de autoriteiten vrijdagochtend om hulp. Er zou nog voor twee uur aan zuurstof zijn en daardoor liepen tientallen patiënten gevaar. Daarop kon snel nieuwe zuurstof worden geleverd.

Bij andere ziekenhuizen verliep dat minder voorspoedig. De topman van het Shanti Mukand-ziekenhuis in Delhi vertelde geëmotioneerd hoe patiënten noodgedwongen naar huis gestuurd moesten worden. Door de zuurstoftekorten konden artsen niets voor ze betekenen.

De medische zuurstoftanks beginnen in de ziekenhuizen in India op te raken. Ⓒ AFP

Het leek eerder dit jaar nog de goede kant op te gaan met de corona-uitbraak in het 1,3 miljard inwoners tellende land. Toen zakte het aantal dagelijkse besmettingen soms onder de 10.000, een fractie van de honderdduizenden besmettingen met het coronavirus die tegenwoordig dagelijks worden gemeld.

Het was onduidelijk waarom het aantal besmettingen eerder zo laag lag. Onderzoekers concludeerden na bloedonderzoek dat veel Indiërs al antilichamen in hun bloed hadden. Dat leidde tot speculatie dat mogelijk sprake was van „groepsimmuniteit.” Ook werd geopperd dat de relatief jonge bevolking mogelijk weerbaarder was tegen het virus.

Toen de situatie onder controle leek, lieten de autoriteiten de teugels vieren. Er konden weer grote bijeenkomsten worden gehouden. Het ging om religieuze festivals, bruiloften, sportwedstrijden en ook op boerenprotesten kwamen veel mensen af. Premier Narendra Modi sprak op een verkiezingsbijeenkomst honderdduizenden mensen toe.

Critici verwijten de regering dat ondertussen weinig is gedaan om ziekenhuizen voor te bereiden op een nieuwe coronagolf. India exporteerde juist tientallen miljoenen coronavaccins naar andere landen. De regering heeft inmiddels de vaccinexport beperkt.

Modi voert inmiddels koortsachtig overleg over de crisisaanpak. Hij had voor vrijdag meerdere topbijeenkomsten op de agenda staan over de tekorten aan zuurstof en medicijnen. Een groeiend aantal landen wacht verdere ontwikkelingen in India niet meer af. Inmiddels heeft ook Canada bekendgemaakt het vliegverkeer met India stil te leggen.

9.50 - België wil strenger zijn voor reiziger na uitbraak India-variant

België wil de regels verscherpen voor reizigers die uit hoogrisicogebieden zoals Nederland komen. De zevendaagse quarantaine die zij moeten uitzitten, moet strenger worden. Zo wil de federale regering voorkomen dat de Indiase variant van het coronavirus of andere meegereisde gevaarlijke mutanten worden verspreid.

Nu mogen mensen in quarantaine nog de deur uit voor noodzakelijke boodschappen of een bezoek aan apotheek of dokter. Maar daar wil minister Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken) liefst vanaf, zei ze op de Belgische nieuwszender Radio 1.

Verlinden slaat aan op een uitbraak van de Indiase coronavariant in België. Twintig verpleegkundestudenten uit India bleken na aankomst in België besmet. Ze lijken volgens deskundigen tot dusver weinig onder de mensen te zijn geweest en de virusvariant niet te hebben doorgegeven, maar de schrik zit erin. De Indiase mutant is mogelijk besmettelijker dan de al langer in Europa bekende varianten.

België moet daarom ook kijken of het net voor reizigers van buiten de EU niet te veel mazen vertoont, vindt Verlinden. Er geldt een inreisverbod, maar er zijn uitzonderingen voor bijvoorbeeld studenten.

Vrijwel heel Europa en grote delen van de rest van de wereld zijn aangemerkt als hoogrisicogebied.

8.23 - VS onderzoeken nieuw sterfgeval na prik met coronavaccin Janssen

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC heeft een onderzoek ingesteld naar nog twee patiënten die na vaccinatie met het Janssen-vaccin ernstige klachten kregen. Een vrouw uit Oregon kwam te overlijden en in Texas belandde een vrouw in het ziekenhuis.

De autoriteiten in de VS adviseerden vorige week het gebruik van het Leidse coronavaccin tijdelijk stil te leggen. Zeker zes mensen hadden na vaccinatie te maken gekregen met een zeer zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes. De VS hadden toen al zo’n zeven miljoen mensen gevaccineerd met het middel.

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

De vrouw uit Oregon kreeg het vaccin toegediend voordat was besloten tot een prikpauze, zeggen de gezondheidsautoriteiten in de staat. Ze ontwikkelde „binnen twee weken na de vaccinatie een zeldzame bloedprop.” Er moet nog worden vastgesteld of het coronavaccin die klachten veroorzaakte.

De nieuwe meldingen over gezondheidsproblemen bij gevaccineerde mensen komen op een gevoelig moment. Adviseurs van het Centrum voor Ziektepreventie (CDC) bespreken vrijdag hoe het verder moet met het coronavaccin van Janssen, een dochterbedrijf van het grote Amerikaanse concern Johnson & Johnson (J&J).

7.35 - Dertien coronapatiënten omgekomen in ziekenhuisbrand India

Zeker dertien coronapatiënten zijn donderdagnacht omgekomen bij een ziekenhuisbrand vlak buiten Mumbai, zeggen de lokale autoriteiten. De brand woedde op een intensivecareafdeling.

„Er waren zeventien patiënten binnen toen er een brand uitbrak op de intensive care van het Vijay Vallabh-ziekenhuis, van wie er dertien omkwamen en vier ergens anders heen zijn gebracht”, meldde de brandweer. „De brand is nu geblust”, zei de brandweerwoordvoerder. Die liet ook weten dat de brand om 03.00 uur uitbrak.

Het ongeluk in de stad Vasai-Virar, in de deelstaat Maharashtra, is de laatste tragedie tijdens de ongekende besmettingsgolf in India. Het land kampt met zware tekorten aan zuurstof, medicijnen en ziekenhuisbedden.

Twee dagen eerder kwamen er 22 coronapatiënten om in een ander ziekenhuis toen de zuurstoftoevoer wegviel door een lek. In een andere kliniek in Maharashtra vielen eerder deze maand al vier doden nadat brand was uitgebroken. Weer een andere brand, in een ziekenhuis in Mumbai, eiste vorige maand elf levens.

Voor de tweede dag op rij meldde India vrijdag de hoogste dagelijkse stijging in het aantal besmettingen wereldwijd. In 24 uur zijn nog eens 332.430 nieuwe besmettingen vastgesteld. Er overleden in het afgelopen etmaal 2263 personen aan de gevolgen van Covid-19. Alleen in deze maand al kwamen er in India 4 miljoen besmettingen bij.

Met bijna 16 miljoen besmettingen heeft India het hoogste aantal coronagevallen na de Verenigde Staten. Qua dodental staat het land op de vierde plaats met bijna 185.000 geregistreerde coronadoden.

Meerdere landen hebben een vliegverbod op India ingesteld als gevolg van de ernstige besmettingsgolf daar. Zorgminister Hugo de Jonge zag donderdag nog geen reden om een vliegverbod vanuit India in te stellen.

7.21 - Coronasteun woonlasten: 2000 euro per maand in Amstelveen tot 150 euro in Nissewaard

Van maximaal 2000 euro per maand in Amstelveen tot slechts 150 euro in Nissewaard: het bedrag dat mensen bij wijze van coronasteun kunnen aanvragen om hun vaste woonkosten te betalen verschilt sterk per gemeente. Dat meldt datajournalistiek persbureau LocalFocus op basis van een onderzoek naar de zogeheten Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Gemeenten bepalen zelf hun beleid omtrent de TONK-regeling, die in het leven is geroepen om huishoudens die inkomsten mislopen door de coronamaatregelen te helpen met het betalen van hun vaste woonkosten zoals de huur, hypotheek en gemeentelijke heffingen.

Ⓒ ANP / HH

Twee op de drie gemeenten maken op hun website de hoogte van hun financiële tegemoetkoming bekend. Daarvan hanteren Aalsmeer en Amstelveen de hoogste maximumtarieven: 12.000 per half jaar, ofwel 2000 euro per maand.

Het Limburgse Heerlen is qua beleid het meest ruimhartig en hanteert helemaal geen maximumtarief. Heel anders is dat in gemeenten als Nissewaard, Laren of Eemnes die slechts 900 euro per zes maanden aanbieden. Op een twintigtal gemeentesites is informatie over de TONK-regeling niet makkelijk vindbaar. Dat is onder meer het geval in Schiedam, Roosendaal en Dordrecht.

Een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat weten dat de gemeenten met minder financiële draagkracht voorzichtig waren bij het vaststellen van het beleid. Toen halverwege maart bleek dat de overheid het eerder toegezegde bedrag van 130 miljoen euro zou verdubbelen, werd door sommige gemeenten het maximale bedrag enigszins naar boven bijgesteld. Volgens hoogleraar ruimtelijke econometrie Paul Elhorst van de Rijksuniversiteit Groningen kan het beleid omtrent de TONK-regeling ook afhangen van de politieke samenstelling van de colleges van burgemeester en wethouders.

Begin april bleek dat de TONK-regeling veel minder werd aangevraagd dan werd verwacht. Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zegt dat „de bekendheid van de TONK nog wel om een extra duwtje vraagt.”

7.17 - EMA komt met meer info over AstraZeneca

Het Europees geneesmiddelenbureau EMA komt naar verwachting in de loop van vrijdag met een nieuwe analyse van het coronavaccin van AstraZeneca. Eerder concludeerde het EMA dat een combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) een zeer zeldzame bijwerking kan zijn van het vaccin. Maar de voordelen van de prik zijn over het algemeen genomen nog steeds veel groter dan de nadelen, aldus het EMA.

Die nadelen werden vooral geconstateerd bij vrouwen jonger dan 60 jaar. Naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad van vrijdag 9 april besloot het kabinet om het AstraZeneca-vaccin dan ook alleen aan te bieden aan mensen geboren in 1960 of eerder. Zelf iets anders kiezen is niet mogelijk.

7.00 - Bekendmaking gekozen sneltesters voor deels heropenen Nederland

Stichting Open Nederland maakt vrijdag bekend welke aanbieders van coronasneltesten het project Testen voor Toegang kunnen helpen met het deels heropenen van Nederland. Extra testcapaciteit is nodig om het doel van het kabinet te halen, dat 1,1 miljard uittrok om eind mei dagelijks 400.000 afgenomen sneltests mogelijk te maken. Er zijn 44 bedrijven die hun diensten hebben aangeboden voor zeven plekken, een voor alle zeven regio’s waarin Stichting Open Nederland het land heeft opgedeeld.

Onder de gegadigden zitten ook enkele sneltestaanbieders die meededen aan het recente kort geding tegen Stichting Open Nederland. Als in een regio meerdere partijen voldoen aan de gestelde voorwaarden, zal een loting uitsluitsel bieden.

Vorige week spanden dertig sneltestbedrijven een kort geding aan tegen de stichting, omdat alleen het Baarnse Lead Healthcare was benaderd voor het eerste deel van de pilot om Nederland weer deels te heropenen. Lead Healthcare kreeg die taak zonder een gebruikelijke openbare aanbesteding, waardoor andere geïnteresseerde partijen geen kans maakten op de opdracht. Daar was voor gekozen omdat een openbare aanbesteding zes tot acht weken kost, zei coronaminister Hugo de Jonge in de Tweede Kamer. De rechtbank in Amsterdam stelde Stichting Open Nederland in het gelijk.