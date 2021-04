LIVE | Coronasteun voor woonlasten verschilt sterk tussen gemeenten

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

7.35 - Dertien coronapatiënten omgekomen in ziekenhuisbrand India

Zeker dertien coronapatiënten zijn donderdagnacht omgekomen bij een ziekenhuisbrand vlak buiten Mumbai, zeggen de lokale autoriteiten. De brand woedde op een intensivecareafdeling.

„Er waren zeventien patiënten binnen toen er een brand uitbrak op de intensive care van het Vijay Vallabh-ziekenhuis, van wie er dertien omkwamen en vier ergens anders heen zijn gebracht”, meldde de brandweer. „De brand is nu geblust”, zei de brandweerwoordvoerder. Die liet ook weten dat de brand om 03.00 uur uitbrak.

Het ongeluk in de stad Vasai-Virar, in de deelstaat Maharashtra, is de laatste tragedie tijdens de ongekende besmettingsgolf in India. Het land kampt met zware tekorten aan zuurstof, medicijnen en ziekenhuisbedden.

Twee dagen eerder kwamen er 22 coronapatiënten om in een ander ziekenhuis toen de zuurstoftoevoer wegviel door een lek. In een andere kliniek in Maharashtra vielen eerder deze maand al vier doden nadat brand was uitgebroken. Weer een andere brand, in een ziekenhuis in Mumbai, eiste vorige maand elf levens.

Voor de tweede dag op rij meldde India vrijdag de hoogste dagelijkse stijging in het aantal besmettingen wereldwijd. In 24 uur zijn nog eens 332.430 nieuwe besmettingen vastgesteld. Er overleden in het afgelopen etmaal 2263 personen aan de gevolgen van Covid-19. Alleen in deze maand al kwamen er in India 4 miljoen besmettingen bij.

Met bijna 16 miljoen besmettingen heeft India het hoogste aantal coronagevallen na de Verenigde Staten. Qua dodental staat het land op de vierde plaats met bijna 185.000 geregistreerde coronadoden.

Meerdere landen hebben een vliegverbod op India ingesteld als gevolg van de ernstige besmettingsgolf daar. Zorgminister Hugo de Jonge zag donderdag nog geen reden om een vliegverbod vanuit India in te stellen.

7.21 - Coronasteun woonlasten: 2000 euro per maand in Amstelveen tot 150 euro in Nissewaard

Van maximaal 2000 euro per maand in Amstelveen tot slechts 150 euro in Nissewaard: het bedrag dat mensen bij wijze van coronasteun kunnen aanvragen om hun vaste woonkosten te betalen verschilt sterk per gemeente. Dat meldt datajournalistiek persbureau LocalFocus op basis van een onderzoek naar de zogeheten Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Gemeenten bepalen zelf hun beleid omtrent de TONK-regeling, die in het leven is geroepen om huishoudens die inkomsten mislopen door de coronamaatregelen te helpen met het betalen van hun vaste woonkosten zoals de huur, hypotheek en gemeentelijke heffingen.

Twee op de drie gemeenten maken op hun website de hoogte van hun financiële tegemoetkoming bekend. Daarvan hanteren Aalsmeer en Amstelveen de hoogste maximumtarieven: 12.000 per half jaar, ofwel 2000 euro per maand.

Het Limburgse Heerlen is qua beleid het meest ruimhartig en hanteert helemaal geen maximumtarief. Heel anders is dat in gemeenten als Nissewaard, Laren of Eemnes die slechts 900 euro per zes maanden aanbieden. Op een twintigtal gemeentesites is informatie over de TONK-regeling niet makkelijk vindbaar. Dat is onder meer het geval in Schiedam, Roosendaal en Dordrecht.

Een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat weten dat de gemeenten met minder financiële draagkracht voorzichtig waren bij het vaststellen van het beleid. Toen halverwege maart bleek dat de overheid het eerder toegezegde bedrag van 130 miljoen euro zou verdubbelen, werd door sommige gemeenten het maximale bedrag enigszins naar boven bijgesteld. Volgens hoogleraar ruimtelijke econometrie Paul Elhorst van de Rijksuniversiteit Groningen kan het beleid omtrent de TONK-regeling ook afhangen van de politieke samenstelling van de colleges van burgemeester en wethouders.

Begin april bleek dat de TONK-regeling veel minder werd aangevraagd dan werd verwacht. Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zegt dat „de bekendheid van de TONK nog wel om een extra duwtje vraagt.”

7.17 - EMA komt met meer info over AstraZeneca

AMSTERDAM (ANP) - Het Europees geneesmiddelenbureau EMA komt naar verwachting in de loop van vrijdag met een nieuwe analyse van het coronavaccin van AstraZeneca. Eerder concludeerde het EMA dat een combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) een zeer zeldzame bijwerking kan zijn van het vaccin. Maar de voordelen van de prik zijn over het algemeen genomen nog steeds veel groter dan de nadelen, aldus het EMA.

Die nadelen werden vooral geconstateerd bij vrouwen jonger dan 60 jaar. Naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad van vrijdag 9 april besloot het kabinet om het AstraZeneca-vaccin dan ook alleen aan te bieden aan mensen geboren in 1960 of eerder. Zelf iets anders kiezen is niet mogelijk.

7.00 - Bekendmaking gekozen sneltesters voor deels heropenen Nederland

Stichting Open Nederland maakt vrijdag bekend welke aanbieders van coronasneltesten het project Testen voor Toegang kunnen helpen met het deels heropenen van Nederland. Extra testcapaciteit is nodig om het doel van het kabinet te halen, dat 1,1 miljard uittrok om eind mei dagelijks 400.000 afgenomen sneltests mogelijk te maken. Er zijn 44 bedrijven die hun diensten hebben aangeboden voor zeven plekken, een voor alle zeven regio’s waarin Stichting Open Nederland het land heeft opgedeeld.

Onder de gegadigden zitten ook enkele sneltestaanbieders die meededen aan het recente kort geding tegen Stichting Open Nederland. Als in een regio meerdere partijen voldoen aan de gestelde voorwaarden, zal een loting uitsluitsel bieden.

Vorige week spanden dertig sneltestbedrijven een kort geding aan tegen de stichting, omdat alleen het Baarnse Lead Healthcare was benaderd voor het eerste deel van de pilot om Nederland weer deels te heropenen. Lead Healthcare kreeg die taak zonder een gebruikelijke openbare aanbesteding, waardoor andere geïnteresseerde partijen geen kans maakten op de opdracht. Daar was voor gekozen omdat een openbare aanbesteding zes tot acht weken kost, zei coronaminister Hugo de Jonge in de Tweede Kamer. De rechtbank in Amsterdam stelde Stichting Open Nederland in het gelijk.