Kernmachten vullen arsenaal aan: ’Verontrustend teken’

Nederlandse tanks na 20 jaar afgestoft: ‘Heel bijzonder’

Komende zomer gaan Nederlandse Leopard-II tanks op missie in Litouwen. Dat is volgens verslaggever Olof van Joolen bijzonder omdat het bijna twintig jaar geleden is dat ons land tanks uitzond. Ter voorbereiding oefenen de tanks onder andere met schieten en dat levert spectaculaire beelden op.