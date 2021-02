Routekaart kabinet: in deze volgorde wil het kabinet versoepelen

De oude en de nieuwe routekaart zijn niet goed met elkaar te vergelijken. Het kabinet gebruikt in de nieuwste versie andere grenzen dan voorheen. Het kabinet mikt meer dan eerder op regionale ingrepen. Of de routekaart aan duidelijkheid heeft gewonnen, is nog maar de vraag.

De kaart geeft wel een idee van in welke volgorde er versoepelen komen. In eerste instantie gaat dat bijvoorbeeld om het openen van de kappers, sportscholen en middelbare scholen. Daarna volgen bijvoorbeeld de restaurants, bioscopen, theaters en musea, met een maximum aantal bezoekers. Pas in de daaropvolgende fase mogen de kroegen weer open, maar uiterlijk tot middernacht. In de laatste fase mogen amateursporters ook weer wedstrijden spelen. De maximale groepsgrootte en het aantal bezoekers thuis loopt tijdens het versoepelen op van 2 naar 4, tot 6 en uiteindelijk 8.

Indicatoren

Voorlopig is daar nog geen sprake van, omdat Nederland nog steeds in het niveau ’zeer ernstig’ zit. Om een stap omlaag te kunnen gaan en dus coronamaatregelen te kunnen versoepelen moeten vier indicatoren omlaag: het aantal positieve testen per 100.000 inwoners per regio, het aantal ziekenhuisopnames per 1 miljoen inwoners per regio per week, het aantal landelijke ic-opnames gedurende twee weken en het aantal ziekenhuisopnames landelijk per dag gedurende twee weken.

Het versoepelen zal ook stap voor stap gaan als de cijfers een lager niveau rechtvaardigen. Dus niet alle nieuwe maatregelen in één keer doorvoeren, maar voorzichtiger.

Hoever we van een stap omlaag zitten, is moeilijk te bepalen. Het coronadashboard van het kabinet komt niet goed overeen met de indicatoren die in de nieuwe coronaroutekaart worden genoemd. Bovendien gaat de routekaart voorlopig nog niet in, nu de onzekerheid door de Britse variant van het coronavirus nog groot is.

Nog steeds ingrijpende beperkingen

Op het mildste door het kabinet uitgedokterde niveau gelden nog steeds ingrijpende beperkingen. Dat niveau wordt pas gehaald als er landelijk gedurende twee weken minder dan drie ic-opnames per dag worden vastgesteld en het aantal positieve testen per 100.000 inwoners in een regio beneden de 35 komt te liggen.

Mochten we dat niveau behalen dan mogen er nog steeds geen grote feestjes thuis worden gegeven: maximaal acht bezoekers per dag over de vloer, is het advies. Thuiswerken word nog steeds geadviseerd, alcohol mag niet na middernacht worden verkocht, horeca moet om middernacht dicht, laatste inloop om 23 uur ’s avonds.

Als we in de laagste niveaus komen, kan er ook per regio versoepeld worden. Maar die beslissingen worden wel op landelijk niveau genomen. Wanneer we alle maatregelen, inclusief de basisregels zoals de 1,5 meter afstand, kunnen loslaten, staat niet in de routekaart. Dat wordt te zijner tijd een politieke beslissing.