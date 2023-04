Italiaanse oud-premier Berlusconi heeft leukemie

Het Italiaanse persbureau ANSA meldt op basis van bronnen dat Berlusconi is begonnen aan chemotherapie. De eerste behandeling zou woensdag hebben plaatsgevonden. Dat de politicus leukemie heeft, is niet officieel bevestigd. Forza Italia-partijgenoot Antonio Tajani heeft gezegd dat Berlusconi’s toestand stabiel is na een „rustige nacht” in het ziekenhuis. Berlusconi’s broer zei eerder dat Berlusconi het gaat halen. „Silvio is een rots”, zei hij.

Berlusconi heeft de afgelopen jaren veel gezondheidsproblemen en ligt vaker in het ziekenhuis. Italiaanse media schreven woensdag dat hij op de hartafdeling was opgenomen met ademhalingsproblemen en dat hij onderzocht is. Vorige week moest de politicus ook al een aantal dagen in het ziekenhuis blijven. Volgens de krant La Corriere della Sera blijkt nu dat het om complicaties van de leukemie ging.

Berlusconi zit momenteel in de Italiaanse Senaat namens Forza Italia, die deel uitmaakt van de huidige regering van Giorgia Meloni. Hij was drie keer premier van Italië, voor het laatst in 2011. Hij was in het verleden ook het middelpunt van een reeks schandalen. Naast zijn carrière als politicus is Berlusconi in eigen land bekend als mediatycoon en een van de rijkste mensen van Italië.