Italiaanse oud-premier Berlusconi heeft leukemie

Kopieer naar clipboard

MILAAN - De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is gediagnosticeerd met leukemie. Woensdag werd hij opgenomen op de intensive care in Milaan en donderdag schrijven Italiaanse media dat hij de ziekte leukemie heeft, kanker in de witte bloedcellen. Berlusconi’s broer laat aan persbureau ANSA weten dat hij stabiel is en dat hij het gaat halen. „Silvio is een rots.”