’Rusland geeft toe dat het vacuümbommen heeft ingezet’

Het Russische ministerie van Defensie heeft het gebruik van het TOS-1A-wapensysteem in Oekraïne bevestigd, schrijft het Britse ministerie woensdag op haar Twitter-account. „De TOS-1A maakt gebruik van thermobarische raketten, waardoor brandbommen en ontploffingseffecten ontstaan.”

Bekijk ook: Dit zijn de gevreesde Buratino raketten van de Russen

Thermobarische wapens zijn omstreden. Ze zijn veel krachtiger dan gewone explosieven. Ze zuigen de lucht uit de omgeving op en veroorzaken een enorme drukgolf. Met name in stedelijke gebieden kunnen ze veel schade veroorzaken. In de eerste dagen van de oorlog zeiden journalisten van CNN een lanceerinstallatie voor thermobarische raketten te hebben gezien nabij de Russische stad Belgorod, op 20 kilometer van de grens met Oekraïne, niet ver van de Oekraïense stad Charkov.

Eind februari zei de Oekraïense ambassadeur in de VS, Oksana Markarova, al dat Rusland in Oekraïne vacuümbommen gebruikt. Markarova praatte het Amerikaanse parlement bij over de oorlog in haar land. „De verwoesting die Rusland Oekraïne wil toebrengen is groot”, zei ze.