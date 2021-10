Grote storing op berichtendienst Snapchat

Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van de storing. Via Snapchat kunnen gebruikers tijdelijk zichtbare foto’s en video’s versturen. Ook elders in de wereld worden meldingen gedaan dat Snapchat ’down’ is.

Uit recente cijfers van onderzoeksbureau Newcom blijkt dat in Nederland ongeveer 2,6 miljoen gebruikers van Snapchat zijn. Met name jongeren weten het platform goed te vinden. Ter vergelijking: Twitter zou in ons land zo’n 2,9 miljoen gebruikers hebben.

Eerder deze maand werden Facebook, WhatsApp en Instagram getroffen door een grote storing. Door een menselijke fout bij moederbedrijf Facebook lagen de apps en websites bijna zeven uur plat. Nederlanders die WhatsApp gebruiken, weken massaal uit naar sms en het ’ouderwetse’ bellen.