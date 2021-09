Benelux en Baltische Staten erkennen elkaars diploma’s

BRUSSEL - Nederland, België en Luxemburg (de Benelux-landen) hebben een verdrag gesloten met Estland, Letland en Litouwen (de Baltische Staten) over automatische, wederzijdse erkenning van hogeronderwijsdiploma’s. Met een bul van een hbo-instelling of universiteit op zak kunnen afgestudeerden voortaan zonder administratief gedoe over het niveau van hun diploma in een van de zes landen verder studeren of werken.