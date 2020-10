Weer gewelddadige protesten tegen Spaanse noodtoestand

Demonstranten bekogelden de politie met stenen en andere projectielen in Barcelona tijdens een tweede avond en nacht van ongeregeldheden in de op een na grootste stad van Spanje. In de Noord-Spaanse stad Logroño vielen ongeveer 150 mensen de politie aan met stenen, staken containers in brand en plunderden winkels, meldde de politie. De oproerpolitie werd opgeroepen om ongeregeldheden in Haro, in het wijnbouwgebied van La Rioja, te onderdrukken.

Sánchez twitterde: „Alleen vanuit verantwoordelijkheid, eenheid en opoffering zullen we in staat zijn om de pandemie te verslaan die alle landen verwoest. Gewelddadig en irrationeel gedrag van minderheidsgroepen is ondraaglijk. Het is niet de manier.”

Stenen, brandjes en plunderingen

Vrijdag hebben ongeveer vijftig demonstranten de politie in Barcelona met stenen aangevallen, afvalcontainers in brand gestoken en winkels geplunderd. Veertien mensen werden gearresteerd en dertig mensen raakten gewond.

Eerder zei de lokale politie dat ongeveer 1500 hotel- en restaurantmedewerkers deelnamen aan een vreedzame demonstratie tegen beperkingen. Ze vrezen hun baan te verliezen. Alle bars en restaurants zijn tot 13 november in de Spaanse regio Catalonië, waaronder Barcelona, gesloten.

Noodtoestand

Soortgelijke ongeregeldheden deden zich vrijdag ook voor in de steden Burgos, Vitoria, Santander, Valencia en Zaragoza. Spanje, een van de zwaarst getroffen landen door Covid-19, heeft tot begin mei volgend jaar de noodtoestand opgelegd. Net als andere Europese landen heeft Spanje zijn toevlucht genomen tot steeds drastischere maatregelen om het aantal besmettingen te beteugelen, hoewel de beperkingen minder streng zijn dan in Duitsland of Frankrijk. Het land telt 36.000 coronadoden.