Kopstuk beruchte drugsbende opgepakt in Colombia

Ook de Verenigde Staten wilden hem graag ingerekend zien en loofden eerder een beloning van 5 miljoen dollar (4,3 miljoen euro) uit voor informatie over zijn verblijfsplaats.

Na een periode actief te zijn geweest als linkse guerrilla en later paramilitair werd de 50-jarige Otoniel de leider van Clan del Golfo. De bende, die bestaat uit 1200 gewapende leden van wie de meeste voormalige extreemrechtse paramilitairen, is aanwezig in tien van de 32 provincies van Colombia. Naast drugshandel zouden ze ook betrokken zijn bij illegale mijnbouw.

De Colombiaanse autoriteiten begonnen in 2016 een operatie tegen hem. Tientallen bendeleden werden gedood of gevangengenomen, de overheid pakte hem financieel aan en sindsdien is Otoniel op de vlucht, aldus de politie. De bendeleider kondigde in 2017 in een videoboodschap aan zichzelf aan te geven, maar zover kwam het nooit.

In maart dit jaar arresteerden de Colombiaanse politie en de Amerikaanse drugsopsporingsdienst DEA zijn zus, Johana Usuga. Zij werd uitgeleverd aan de VS om daar terecht te staan voor drugshandel en het witwassen van geld.