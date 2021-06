Agent Derek Chauvin 22,5 jaar de cel in na dood George Floyd

Derek Chauvin neem het woord in de rechtbank van Minneapolis. Ⓒ AP

Minneapolis (MI) - De inmiddels ontslagen politieagent Derek Chauvin die vorig jaar in de Amerikaanse stad Minneapolis George Floyd doodde, moet 22,5 jaar de cel in. De 45-jarige Derek Chauvin werd in april door een burgerjury al schuldig bevonden aan moord en doodslag. Hij had tot 40 jaar celstraf kunnen krijgen.