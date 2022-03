Grote brand in papierhal Dongen

Bij het uitbreken van de brand in de papierhal, die tegen een andere hal staat, kon iedereen naar buiten gaan. In de omgeving van Dongen is een NL-Alert verzonden. Er komt veel rook vrij, die tot in in de wijde omgeving is te zien en overlast kan veroorzaken. Omwonenden wordt aangeraden binnen te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie in huis uit te zetten.