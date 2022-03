Grote brand verwoest deel papierfabriek

Wel waarschuwde de veiligheidsregio dat mensen asresten van de brand in hun tuin kunnen vinden. De bewoners is geadviseerd asresten van papier en huishoudelijk afval later op te ruimen door ze weg te spoelen met water. De asresten worden gevonden in de omgeving van Oosterhout, Teteringen, Gilze en Rijen.

Meerdere eenheden van de brandweer, met onder meer drie tankautospuiten en een waterwagen, rukten uit om de uitslaande brand te bestrijden. De brandweer zette drones in om beter te kunnen bepalen waar de brandhaarden zich bevonden.

In de omgeving van Dongen werd een NL-Alert verzonden. Er kwam veel rook vrij die tot in in de wijde omgeving was te zien. Omwonenden kregen het advies binnen te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie in huis uit te zetten