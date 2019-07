Oud-VN-topman krijgt 9 jaar cel voor misbruik

Dalglish werd op 7 april 2018 gearresteerd in zijn woonhuis in Katike in Nepal. Op dat moment bevonden zich twee minderjarige jongens van 12 en 14 jaar op zijn kamer. De rechter oordeelde dat hij voor het misbruik van de 12-jarige jongen negen jaar cel krijgt en voor het misbruik van de 14-jarige zeven jaar cel. De twee zaken zijn samengevoegd, waardoor hij negen jaar de cel in moet, zegt de rechtbank in de Kathmandu Post. Ook moet hij aan beide slachtoffers een schadevergoeding van 500.000 Nepalese roepies (ruim 4000 euro) betalen.

De Canadees heeft altijd alle beschuldigingen ontkend. Hij zegt dat de Nepalese politie hem valselijk heeft beschuldigd.