Vier kleuters vinden cocaïne naast basisschool en proeven ervan

Op school zag een surveillerende medewerker de kinderen ervan proeven, greep in en haalde de politie erbij. De kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht en konden niet veel later in goede gezondheid weer naar huis, bevestigde de woordvoerster van de politie berichtgeving in De Limburger dinsdag.

Volgens de krant waren het kleuters die van de restjes cocaïne proefden, maar de woordvoerster van de politie kon niet zeggen hoe oud de kinderen zijn. Het voorval deed zich vorige week maandag voor, en diezelfde dag nog stuurde de school een brief hierover aan de ouders van de leerlingen. De school is ’enorm geschrokken’, staat in de brief aan de ouders.

„Ik ben vooral blij dat de medewerkers zo accuraat hebben ingegrepen”, zegt bestuurder Rob Thuijls van Kerobei tegen de Limburger. De school organiseerde vervolgens een bijeenkomst met ouders, directie en politie. „Daarmee is wat ons betreft de zaak afgehandeld”, aldus de woordvoerster van de politie. „We hebben geen strafbare feiten geconstateerd.”

De school laat de krant weten enorm geschrokken te zijn. Het zakje lag net buiten het hek van de school en werd daar tijdens de ochtendpauze gevonden.