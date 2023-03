Premium Het beste van De Telegraaf

Vier kleuters vinden cocaïne naast basisschool en proeven ervan

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP

Tegelen - Kleuters van basisschool PassePartout in Tegelen vonden vorige week cocaïne in de bosjes naast het schoolplein. Vier leerlingen proefden ervan. Een medewerker greep in.