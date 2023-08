Franse media in Niger op zwart, Parijs boos

PARIJS - De Franse nieuwszenders France 24 en RFI zeggen dat hun uitzendingen worden geblokkeerd in Niger. Dat gebeurt naar verluidt in opdracht van de militairen die een staatsgreep hebben gepleegd in het West-Afrikaanse land. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het uit de lucht halen van de zenders scherp veroordeeld.

Demonstranten in Niger zwaaien met Russische vlaggen en eisen het ’vertrek van Frankrijk uit Afrika’. Ⓒ ANP