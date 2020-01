Gewonde bij steekpartij in azc Nijmegen

Het azc aan de Dommer van Polderveldtweg is gevestigd in de voormalige Prins Hendrikkazerne. Ⓒ Hollandse Hoogte / Manon Bruininga

NIJMEGEN - Bij een steekpartij in de omgeving van het asielzoekerscentrum aan de Dommer van Polderveldtweg in Nijmegen is maandag één persoon gewond geraakt. Omstreeks 11:25 uur kreeg de politie die melding binnen.