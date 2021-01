Politie: snel avondklok om feestjes komende dagen te voorkomen

„Er wordt van ons verwacht dat we stevig handhaven. We zetten alles op alles om dat voor elkaar te krijgen”, aldus een woordvoerder van de politie. „Maar het politieke debat moet nog gevoerd worden en de details nog uitgewerkt. Dat geldt natuurlijk ook voor ons. Het is aan de burgemeesters om te bepalen hoe de politie gaat handhaven.”

Premier Mark Rutte liet woensdagmiddag tijdens een persconferentie weten dat onder meer een avondklok nodig is om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De Tweede Kamer moet daar nog mee instemmen. Als dat gebeurt, kan het daags daarna ingevoerd worden. Het streven is dat iedereen tussen 20.30 uur en 04.30 uur binnen moet blijven, mits er een dringende reden is om naar buiten te gaan.

Voorbereidingen

De politie liet begin deze week al weten voorbereid te zijn op de avondklok, de roosters kunnen op korte termijn aangepast worden. „Het zal een flinke klus worden. Het accent verschuift van overdag naar de avond en de nacht. Maar als het nodig is, dan is het nodig”, aldus de politiewoordvoerder afgelopen maandag. Ander werk zal daardoor wel op een laag pitje komen, waarschuwde ze. „Kleinere zaken, preventie in de wijk. Dat zal even blijven liggen. Er moeten strengere keuzes gemaakt worden.”

Gerrit van de Kamp, voorzitter van politiebond ACP, herhaalt zijn eerder verkondigde visie op de maatregel die vrijwel zeker ingevoerd gaat worden: „Die heeft een enorme impact op onze samenleving. Van politiemensen wordt een extra inspanning gevraagd om de nieuwe maatregel te handhaven, terwijl wij weten dat een groeiend deel van de samenleving weerstand voelt.” Een avondklok gaat een forse aanslag worden op de organisatie van de politie en op de politiemensen zelf, benadrukt hij nog eens. „Het brengt de organisatie op maximale spanning. Maar wat moet, moet, het is een politiek besluit”