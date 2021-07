‘Onbegrijpelijk dat drugsgebruik in Nederland zo is genormaliseerd’

In een speciale aflevering van de podcast ‘Het Land van Wierd Duk’ – opgenomen voordat het nieuws over het overlijden van misdaadverslaggever Peter R. de Vries bekend werd - spreekt Telegraaf-verslaggever Duk met oorlogsfotograaf en cultureel antropoloog Teun Voeten (59). Voeten kent als geen ander de wereld van de georganiseerde misdaad. Hij bereisde de wereld en documenteerde uitvoerig de excessen van de Mexicaanse drugskartels, hij onderzocht de coke-maffia in Antwerpen en Rotterdam en trok langdurig op met drugsconsumenten, die niet zelden eindigen in de goot van onze samenleving. Voeten is tegen legalisering van drugs en voor een harde aanpak van de drugsmaffia: „Zij zijn de hyperkapitalisten van onze tijd, die fortuinen verdienen aan de uitbuiting van de verslaafde onderklasse.”