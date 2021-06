Fans zijn er klaar voor: ’Zo lang naar uitgekeken’

Caroline en Paul zijn dolblij dat ze naar de wedstrijd mogen. Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - Natuurlijk is er een stuk minder oranje op de Amsterdamse pleinen, maar de hoop en het plezier om de naderende EK-wedstrijd van Oranje tegen Oekraïne is er niet minder om. „We hebben hier zo lang naar uitgekeken. Het is een droom dat het nu echt gaat gebeuren”, aldus die hard Oranjefan Caroline die zondagavond om 21 uur bij de aftrap van de wedstrijd in de Johan Cruyff ArenA is.