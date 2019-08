Politie fluit internettrollen onder mugshot drugsdealer terug

De foto die de politie van de verdachte deelde op sociale media, trok veel aandacht wegens het opvallende kapsel van de 21-jarige Jarmaine Taylor. Onder de post werd behoorlijk de draak gestoken met de jongeman.

Haarlijn

Taylor wordt door de politie gezocht wegens het schenden van de voorwaarden van zijn vervroegde vrijlating, zo meldt Metro UK. Het mugshot die de politie online deelde, maakte veel los. „Hij werd het laatst in de stad gezien. De politie kamt dit gebied nog uit”, grapt Lawrie Hillman onder de foto. „Die haarlijn is vaker teruggeduwd dan Brexit”, voegde CJ Forde daaran toe.

De politie zag er de humor niet van in en waarschuwde de mensen die een spottende reactie onder de foto plaatste. „Vergeet niet dat het lastig vallen, bedreigen en uitschelden van mensen op sociale media tegen de wet kan zijn. Iemand die iets grofs, aanstootgevends of onfatsoenlijks over een ander zegt, kan door ons worden onderzocht.”