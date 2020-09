Lynx toont zich uitgebreid op sportveld van een school

In Oberursel, even ten noordwesten van Frankfurt, liet vrijdag een grote kat zich uitgebreid bewonderen op het kunstgrasveld bij de internationale school. De politie moest er uiteindelijk aan te pas komen om het dier weer naar het bos te jagen.

Dat er zich een lynx in de omgeving van Oberursel bevond was tot vrijdag onbekend. In het enkele kilometers verderop gelegen Friedrichsdorf was wel al eerder een lynx gespot. Of het nu om hetzelfde dier gaat, is onbekend.

Het is ook niet bekend waar de lynx vandaan komt. Mogelijk is het een nakomeling van een lynxenpaar waarvan bekend is dat het zich in de wijde omgeving ophoudt.

Nederland

Voor zover bekend heeft de lynx zich nog niet definitief in Nederland gevestigd, als worden er soms wel ontmoetingen met het dier gemeld. Het zou na de wolf de tweede grote Europese jager zijn die zich in ons land opnieuw vestigt.

Die kans lijkt iets groter geworden, nu het dier definitief een plekje in de Ardennen heeft geclaimd. Vandaar is het geen grote oversteek naar het Limburgse heuvellandschap.