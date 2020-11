Na vier jaar afwezigheid: honden maken comeback in Witte Huis

Donald Trump was de eerste Amerikaanse president in 120 jaar die geen honden meebracht naar het Witte Huis. Barack Obama had Bo en Sunny om zich heen, Bill Clinton koos voor een hond en een kat: Buddy en Socks en ook George Bush, Ronald Reagan, Jimmy Carter en Richard Nixon waren dol op de viervoeters.

Michelle, Malia en Sasha Obama met hun twee honden. Ⓒ ANP/ HH

De honden van Biden heten Major en Champ. Major is sinds twee jaar bij de familie Biden, Champ kwam er in 2008 bij. De kleinkinderen gaven Champ al snel de bijnaam Biden Sr., hij is immers al twaalf jaar oud. Major werd in 2018 geadopteerd toen hij door de Delaware Humane Association was opgevangen voor medische zorg nadat hij was blootgesteld aan „iets giftigs in zijn huis”, zo meldt USA Today.

Jill Biden met Major en Champ Ⓒ Twitter

Trump was niet bepaald dol op honden. „Ik zou het niet erg vinden om een hond te hebben, maar ik heb er geen tijd voor. Hoe zou het eruit zien als ik een hond aan het uitlaten was in de tuin van het Witte Huis?”, zo liet hij in 2019 weten. „Ik weet het niet, het voelt niet goed. Het voelt een beetje nep.” Biden speelde daar eerder deze maand al op in door middel van een filmpje op Twitter: „Laten we honden terugbrengen naar het Witte Huis!”

De nieuwe vice-president Kamala Harris heeft geen honden, maar lijkt er wel dol op te zijn. In 2019 liet ze bij een paar schattige foto’s weten op Twitter: „Honden zijn altijd welkom in mijn kantoor.”