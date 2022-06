Inwoners Brabant leven bijna een jaar korter door luchtvervuiling

Bij een op de vijf Brabantse kinderen met astma is luchtvervuiling de oorzaak van hun aandoening. Van de 40-plussers met een hart- of vaatziekte heeft ruim een op de vijf de aandoening vanwege luchtvervuiling. „De buitenlucht die inwoners inademen is vergelijkbaar met de lucht die iemand zou inademen als een huisgenoot elke dag bijna 5 sigaretten binnenshuis rookt”, aldus de GGD’en. Ze baseren zich op gegevens over de luchtkwaliteit uit 2019.

Op geen enkel woonadres in Brabant wordt voldaan aan de adviezen over luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie, schrijven de GGD’en verder. Binnen de provincie zijn er wel verschillen. Inwoners van Oost- en Zuidoost-Brabant ademen de slechtste lucht in. Wegverkeer is overal in de provincie de voornaamste bron van luchtvervuiling, maar in West-Brabant speelt ook industrie een grote rol en in Noordoost- en Zuidoost-Brabant zorgt landbouw voor vervuiling. Ook houtstook is een belangrijke bron van luchtvervuiling in Brabant.

Drukke wegen

De GGD’en willen dat de gemeenten en de provincie bij bouwplannen voor onder meer woningen, scholen en verpleeghuizen voldoende afstand berekenen tot bijvoorbeeld drukke wegen. „De invloed van wegverkeer op luchtkwaliteit en gezondheid is tot op een afstand van honderden meters van snelwegen merkbaar en dé veilige afstand is niet te definiëren”, merken de organisaties daarbij op. Maar hoe verder je van de weg woont, hoe minder de luchtvervuiling.

Ook inwoners van Brabant zelf worden opgeroepen bij te dragen aan schonere lucht, door bijvoorbeeld de open haard of de vuurkorf uit te laten of meer met de fiets in plaats van met de auto te reizen.

De GGD’en in Gelderland publiceerden eerder een soortgelijk onderzoek, ook op basis van gegevens uit 2019. Inwoners van die provincie leven gemiddeld 339 dagen korter als gevolg van luchtvervuiling.