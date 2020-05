’Geen garantie op immuniteit voor corona’

Als iemand corona heeft gehad, wil dat nog niet zeggen of je immuun bent of blijft voor het virus. Ⓒ 123RF

Amsterdam - De Britten gaan ’immuniteitscertificaten’ afgeven, waarbij iemand een aantekening krijgt als hij of zij het Covid-19-virus heeft doorlopen. Massaal zal het bloed van de Engelsen worden getest. Hoe zit dat in Nederland? We vragen het aan het RIVM en aan viroloog Bert Niesters van het UMCG.