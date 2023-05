Premium Het beste van De Telegraaf

’Stammen gaan elkaar te lijf, moorden en verkrachten’ Ellende in Soedan duurt voort, vrees voor verdere escalatie

Door Ruud Elmendorp

Soedanese vluchtelingen wachten op een bus in de buurt van de Egyptische stad Aswan. Ⓒ Foto ANP/HH

KHARTOEM - De strijd in Soedan is de derde week ingegaan en kostte al het leven aan vijfhonderd mensen. Intussen neemt de vrees toe dat het conflict zal overslaan van hoofdstad Khartoem naar de andere regio’s van het immense land. Zo vonden er al gevechten plaats in het zuidwestelijk gelegen Darfur.