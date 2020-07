Winkelier krijgt meer te zeggen over openingstijden

Nu liggen de verhoudingen nog zo dat een vereniging eenzijdig kan bepalen dat een winkelier bijvoorbeeld ook op zondag of een bepaalde koopavond open moet. Dat liep bijvoorbeeld in het Groningse winkelcentrum Paddepoel uit in een hoogoplopend conflict toen een aantal winkels het niet zag zitten om ook op zondagen open te gaan.

Voor ondernemers die een zaak zonder personeel runnen, kan het een zware last worden als zij ook in de avond of op zondagen open zouden moeten. Staassecretaris Keijzer (Economische Zaken) past daarom de Winkeltijdenwet aan. „Met deze wetswijziging kunnen winkeliers straks niet meer gedwongen worden op bepaalde momenten open te zijn, als ze daar zelf niet mee hebben ingestemd”, zegt Keijzer. „Daarmee garanderen we dat die ondernemersvrijheid niet wordt beperkt door eenzijdige wijzigingen van openingstijden.”

Het betekent niet dat winkeliers in het vervolg zelf kunnen bepalen wanneer ze wel of niet open zijn, ze tekenen nog altijd een contract met de winkeliersvereniging waarin verplichte openingstijden staan opgenomen. Maar de tijden in dat contract kunnen voorlopig niet meer zomaar gewijzigd worden, zonder dat de ondernemer daar wat over te zeggen heeft.