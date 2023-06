Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse Wendy in de rook in VS: ’Ik kan niet naar buiten’

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Canada kampt met de mogelijk hevigste bosbranden in het land ooit. Ⓒ Bloomberg

PHILADELPHIA - Het noordoosten van Amerika wordt geteisterd door een zeer slechte luchtkwaliteit door bosbranden die in Canada woeden. De wind drijft de verstikkende rook naar het zuiden, waardoor er in meerdere steden over de grens een dikke deken boven de inwoners hangt. De Nederlandse Wendy Troost, die vlak bij Philadelphia woont, houdt alle ramen en deuren hermetisch gesloten en gaat zo weinig mogelijk naar buiten.